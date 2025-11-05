Animations d’hiver (Raoul Dautry) Brive-la-Gaillarde

29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-11-05

Des activités créatives et festives pour les 5-11 ans et les ados.

Au programme: ateliers contes et cuisine, sorties, solidarité, patinoire, surprises. .

29 Avenue Raoul Dautry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 02 78

