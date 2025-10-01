Animations d’octobre chez Alrekids Alrekids Auray

Alrekids 4 Avenue Roland Garros Auray Morbihan

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Planning d’Octobre chez Alrekids

Tout au long du mois d’octobre, les enfants profiteront d’activités variées et créatives aux couleurs de l’automne bricolages, jeux collectifs, ateliers ludiques, sorties et moments de partage. Ce mois sera aussi l’occasion de préparer ensemble la fête la plus attendue d’octobre Halloween !

✨ Événement spécial

Le lundi 31 octobre, à partir de 17h30, place à la boom d’Halloween ️ ! Déguisements, musique, danse et ambiance festive seront au rendez-vous pour clôturer le mois en beauté. .

Alrekids 4 Avenue Roland Garros Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 46 11

