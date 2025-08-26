Animations Dragon Gold Cup 2025 Douarnenez

Animations Dragon Gold Cup 2025 Douarnenez mardi 26 août 2025.

Animations Dragon Gold Cup 2025

Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 16:30:00

fin : 2025-08-26 18:00:00

Date(s) :

2025-08-26

Dégustation de produits locaux, démonstration de fabrication de Kouign Amann et déambulation musicale de la fanfare A Bout de Souffle.

Du 23 au 30 août 2025, la Société des régates de Douarnenez accueillera la Dragon Gold Cup, course la plus prestigieuse des Dragons. .

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animations Dragon Gold Cup 2025 Douarnenez a été mis à jour le 2025-08-22 par OT PAYS DE DOUARNENEZ