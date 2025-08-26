Animations Dragon Gold Cup 2025 Douarnenez
Animations Dragon Gold Cup 2025 Douarnenez mardi 26 août 2025.
Animations Dragon Gold Cup 2025
Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 16:30:00
fin : 2025-08-26 18:00:00
Date(s) :
2025-08-26
Dégustation de produits locaux, démonstration de fabrication de Kouign Amann et déambulation musicale de la fanfare A Bout de Souffle.
Du 23 au 30 août 2025, la Société des régates de Douarnenez accueillera la Dragon Gold Cup, course la plus prestigieuse des Dragons. .
Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animations Dragon Gold Cup 2025 Douarnenez a été mis à jour le 2025-08-22 par OT PAYS DE DOUARNENEZ