Animations Dragon Gold Cup 2025

Douarnenez Finistère

Début : 2025-08-27 16:30:00

fin : 2025-08-27 18:00:00

2025-08-27

Démonstration de fabrication de Kouign Amann et déambulation musicale des sonneurs du Bagad Glaziked Pouldergat.

Du 23 au 30 août 2025, la Société des régates de Douarnenez accueillera la Dragon Gold Cup, course la plus prestigieuse des Dragons. .

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

L’événement Animations Dragon Gold Cup 2025 Douarnenez a été mis à jour le 2025-08-22 par OT PAYS DE DOUARNENEZ