Animations Dragon Gold Cup 2025
Douarnenez Finistère
Début : 2025-08-28 17:00:00
fin : 2025-08-28 18:00:00
2025-08-28
Dégustation de produits locaux, démonstration de fabrication de Kouign Amann et concert de Lark in Douarn (musique irlandaise)
Du 23 au 30 août 2025, la Société des régates de Douarnenez accueillera la Dragon Gold Cup, course la plus prestigieuse des Dragons. .
Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
