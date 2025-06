ANIMATIONS DU 14 JUILLET À LA CALE – Mayenne 14 juillet 2025 11:00

Mayenne

ANIMATIONS DU 14 JUILLET À LA CALE Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-14 11:00:00

fin : 2025-07-14 23:30:00

2025-07-14

Pour célébrer le 14 juillet, de nombreuses activités conviviales et familiales vous sont proposées tout au long de la journée … avec bien sûr une soirée festive à ne pas manquer !

De 11h à 18h:

Traversez la Mayenne en tyrolienne

Baladez-vous en Miniboats (2€ / pers. et 0,50€ / enfant de de 6 ans) et

Initiez-vous au canoë-kayak avec la JSPA Mayenne.

À 15h, 16h et 17h :

Embarquez à bord de La Meduana pour une croisière de 30 minutes avec l’Office de Tourisme en amont de la rivière (de 3€ à 5€).

A partir de 18h soirée de la Cale

Fanfare et DJ set | À partir de 18h

Profitez d’une ambiance musicale variée avec la Fanfare NoPento qui apportera son énergie festive et déambulatoire, en alternance avec les sets de DJ Manli, qui proposera une sélection musicale éclectique.

Ducky Jim Trio | 20h30 | Bal populaire Rockabilly concert dansant années 60/70

Ces trois musiciens se sont réunis pour une nouvelle aventure musicale à l’automne 2007 décidant de monter un répertoire Rock’n roll, Rockabilly rendant hommage à Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, Warren Smith et beaucoup d’autres chanteurs de cette époque. Préparez-vous à replonger dans les années cinquante grâce au son authentique de Ducky Jim Trio .

23h: feu d’artifice .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

To celebrate July 14th, a host of family-friendly activities are on offer throughout the day … and of course, a festive evening not to be missed!

German :

Um den 14. Juli zu feiern, werden Ihnen den ganzen Tag über zahlreiche gesellige und familienfreundliche Aktivitäten angeboten … mit einem festlichen Abend, den Sie natürlich nicht verpassen sollten!

Italiano :

Per festeggiare il 14 luglio, abbiamo in programma una serie di attività per le famiglie durante tutta la giornata… e, naturalmente, una serata di festa da non perdere!

Espanol :

Para celebrar el 14 de julio, ofrecemos un montón de actividades para toda la familia durante todo el día… y, por supuesto, ¡una velada festiva que no se puede perder!

