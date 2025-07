Animations du 14 juillet avec bal populaire Espace Phelippes Beaulieux Sautron

Animations du 14 juillet avec bal populaire Espace Phelippes Beaulieux Sautron lundi 14 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-14 19:00 – 23:59

Gratuit : oui accès libre Adulte, En famille, Senior, Tout public

La Ville de Sautron propose une grande fête familiale pour le 14 juillet, organisée en partenariat avec le Comité des Fêtes autour de l’Espace Phelippes-Beaulieux. Au programme, des animations familiales et un bal avec orchestre.Lundi 14 juillet à partir de 19h, autour de l’Espace Phelippes-Beaulieux. Accès libre. Animations 19h-22h :• Manège avec les Manégeurs d’étoiles ou la chevauchée fantastique, une ambiance de manège artistique haut en couleurs sur le thème du cirque, où les enfants deviennent tour à tour, dompteurs d’éléphants, cyclistes de renoms.Entièrement construit à la main, le manège peut accueillir 25 enfants.• Clown « Toto » en déambulationSon accent étranger peut vous surprendre mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout ce que Toto veut vous dire. Sympathique et aimable il vous emmènera dans son monde joyeux et léger. Un mélange de jonglerie, d’espièglerie, de bulles de savon et une bonne dose d’humour !21h – MinuitBal Floc’h – bal forain des musiques du monde qui fait la part belle à « la bastringue », parfois à la chanson cinématographique, à des danses chaloupées, et à des musiques « trad » de tous horizons, au travers de quarts d’heures bretons, auvergnats, créoles, colombiens, cap verdiens, cajuns, argentins, brésiliens, portoricains… En pratique//Animations gratuites, organisées par la Ville de Sautron. Toutes les festivités auront lieu autour de l’Espace Phelippes-Beaulieux.Petite restauration sur place avec le Comité des Fêtes + food-trucks.Jeux en bois avec La Maison des jeux

Espace Phelippes Beaulieux Sautron 44880

http://www.sautron.fr