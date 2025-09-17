Animations du 17 au 19 septembre à la Clef Café-Lecture La Clef Brioude

Animations du 17 au 19 septembre à la Clef Café-Lecture La Clef Brioude mercredi 17 septembre 2025.

Animations du 17 au 19 septembre à la Clef

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-17 2025-09-19

C’est un café, comme tous les cafés, pour se désaltérer, discuter, manger, grignoter à toute heure…

C’est aussi des soirées, la presse, des livres, un accès à internet… gratuit et ouvert à tous…

.

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com

English :

It’s a café, like all cafés, where you can quench your thirst, chat, eat and snack at any time?

It also offers evening events, press, books, internet access? free and open to all?

German :

Es ist ein Café, wie alle Cafés, in dem man zu jeder Tageszeit etwas trinken, diskutieren, essen und knabbern kann

Hier gibt es auch Partys, Zeitungen, Bücher, Internetzugang? kostenlos und für alle zugänglich?

Italiano :

È un caffè, come tutti i caffè, dove ci si può dissetare, chiacchierare, mangiare e fare uno spuntino a qualsiasi ora?

Offre anche eventi serali, stampa, libri, accesso a internet? gratuito e aperto a tutti?

Espanol :

Es un café, como todos los cafés, donde se puede saciar la sed, charlar, comer y merendar a cualquier hora?

También ofrece eventos nocturnos, prensa, libros, acceso a Internet… gratuito y abierto a todos?

L’événement Animations du 17 au 19 septembre à la Clef Brioude a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne