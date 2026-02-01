Animations du 37ème Salon du Livre Jeunesse Espace Bayles Isle

Animations du 37ème Salon du Livre Jeunesse

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Début : 2026-02-27 09:00:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Le 37ème Salon du Livre Jeunesse est l’occasion de participer à de nombreuses animations. Un espace jeux sera animé par la Ludothèque La Roulotte . Un photobooth sera également à votre disposition pour repartir avec un souvenir un petit conseil, venez

déguisé !

La Bibliothèque sonore sera de retour pour cette nouvelle édition. Venez écouter les enfants de l’école élémentaire Saint-Exupéry lire vos auteurs préférés du Salon.

L’APE d’Isle (Association des Parents d’Elèves) tiendra un stand de troc aux livres où vous

pourrez échanger vos livres et une petite restauration (avec boissons et gourmandises).

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

