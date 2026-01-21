Animations du club équestre Diplodocus Rignac

Animations du club équestre Diplodocus

136 Avenue de Villefranche Rignac Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-23

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-26 2026-03-05 2026-04-19 2026-04-27 2026-04-30

Découvrez nos animations au Club équestre Le Diplodocus.

Laissez-vous porter par la magie de l’équitation et vivez des moments uniques en compagnie de nos chevaux.

Balades pour tous niveaux, plongées dans la nature de Rignac avec des guides experts.

Stages pour approfondir vos compétences avec séances pratiques et théoriques enrichissantes… .

136 Avenue de Villefranche Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 6 89 15 15 38 clairesoraia17@gmail.com

English :

Discover our activities at Club Equestre Le Diplodocus.

