Animations du Défilé Saint-Nicolas 2025 Nancy

Animations du Défilé Saint-Nicolas 2025

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 18:45:00

Date(s) :

2025-12-06

Des animations en journée et cinq compagnies mettront l’ambiance le long du parcours pour vous faire patienter avant l’arrivée du corso. Pendant ce temps place Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher servira son concert juste à point, avec même cette année des morceaux chantés… Puis le DJ Double-Dose prendra le relais avec un set survolté. Faites place !

Place Stanislas

– de 17h à 18h La Fanfare des Enfants du Boucher place Stanislas

– 18h set de DJ Double dose place Stanislas

– de 18h à 18h45 Les totems, cie Quidam place StanislasTout public

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Daytime entertainment and five companies will set the mood along the route to keep you waiting for the arrival of the corso. Meanwhile, on the Place Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher will be serving up their just-in-time concert, this year even including some sung pieces? Then DJ Double-Dose will take over with a supercharged set. Make way!

Place Stanislas

– 5 p.m. to 6 p.m.: La Fanfare des Enfants du Boucher on Place Stanislas

– 6pm: DJ Double dose set on Place Stanislas

– 6pm to 6:45pm: Les totems, Quidam company, Place Stanislas

German :

Tagsüber gibt es ein Unterhaltungsprogramm, und fünf Musikgruppen sorgen entlang der Strecke für Stimmung, um Ihnen die Wartezeit bis zur Ankunft des Korsos zu verkürzen. Auf dem Place Stanislas wird die Fanfare des Enfants du Boucher ein Konzert geben, das genau auf den Punkt kommt und in diesem Jahr sogar gesungene Stücke enthält Anschließend legt der DJ Double-Dose mit einem fulminanten Set auf. Machen Sie Platz!

Stanislas-Platz

– 17:00 bis 18:00 Uhr: Die Fanfare des Enfants du Boucher auf dem Stanislas-Platz

– 18 Uhr: Set von DJ Double dose place Stanislas

– von 18h bis 18h45: Les totems, cie Quidam place Stanislas

Italiano :

Durante tutta la giornata, cinque compagnie si alterneranno lungo il percorso per intrattenere i visitatori fino all’arrivo del corso. Nel frattempo, in Place Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher terrà un concerto in perfetto orario, che quest’anno comprenderà anche alcuni brani cantati? A seguire, DJ Double-Dose si esibirà in un set supercarico. Fate largo!

Piazza Stanislas

– dalle 17.00 alle 18.00: La Fanfare des Enfants du Boucher in Place Stanislas

– 18.00: DJ Double-Dose in Place Stanislas

– dalle 18.00 alle 18.45: Les totems, compagnia Quidam, Place Stanislas

Espanol :

Habrá espectáculos durante todo el día, y cinco compañías bordearán el recorrido para mantenerle entretenido hasta que llegue el corso. Mientras tanto, en la plaza Stanislas, La Fanfare des Enfants du Boucher ofrecerá un concierto puntual, que este año incluirá algunas piezas cantadas.. A continuación, DJ Double-Dose tomará el relevo con un set sobrealimentado. ¡Abran paso!

Plaza Stanislas

– de 17:00 a 18:00: La Fanfarria de los Niños del Boucher en la plaza Stanislas

– 18.00 h: DJ Doble dosis en la plaza Stanislas

– 18.00 h a 18.45 h: Les totems, compañía Quidam, Place Stanislas

