Animations du Lions’club au Grand Déballage Les Andelys

Animations du Lions’club au Grand Déballage

39b Place Nicolas Poussin Les Andelys Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

À l’occasion du Grand Déballage, le Lions Club des Andelys vous donne rendez-vous de 9h à 18h, 39b place Nicolas Poussin, pour une tombola solidaire, une brocante, une vente de livres et un photobooth.

L’ensemble des bénéfices sera reversé à une aide Handi’chiens. Venez nombreux soutenir cette belle cause dans une ambiance conviviale ! .

39b Place Nicolas Poussin Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 14 92 48 46 patricechapoullie@gmail.com

