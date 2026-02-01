Animations du Loup Magicien Cosmopolite Angoulême Angoulême
Cosmopolite Angoulême Centre commercial Champ de Mars Angoulême Charente
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
À l'occasion de la sortie du livre Le Loup qui voulait devenir super magicien , la librairie Cosmopolite a le plaisir de vous proposer une après-midi d'animations autour du livre !
Cosmopolite Angoulême Centre commercial Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58
English :
To mark the release of the book Le Loup qui voulait devenir super magicien (The Wolf who wanted to become a super magician), the Cosmopolite bookshop is delighted to offer you an afternoon of book-related activities!
