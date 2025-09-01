Animations du mois à la Ferme d’Argentin Lièpvre

Animations du mois à la Ferme d’Argentin Lièpvre lundi 1 septembre 2025.

Animations du mois à la Ferme d’Argentin

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-01 10:00:00

fin : 2025-10-17 17:30:00

Date(s) :

2025-09-01 2025-10-01

Un été riche en découvertes à la Ferme d’Argentin ! Animations quotidiennes pour toute la famille, entre nature, animaux et savoir-faire anciens.

11h La mini-ferme en famille

Retrouvez-vous en famille autour de petits jeux ayant pour thématique les animaux. Les animateurs proposent des activités différentes chaque jour les animaux et leurs petits, la communication chez les animaux, jeux de mimes, sacs à toucher, etc. Laissez-vous surprendre par les animations proposées.

14h L’animal du jour

Le mouton a-t-il toujours eu de la laine sur son dos ? Comment le poussin se développe-t-il à l’intérieur de l’œuf ? Qu’est-ce qu’un cochon laineux ? Le cheval a-t-il toujours été grand et fort ? Depuis quand retrouve-t-on des vaches dans les fermes ?

Qu’est-ce qu’une chèvre de Lorraine ?

Découvrez chaque jour un autre animal de la ferme ses particularités, son lien avec l’histoire de l‘agriculture…

14h45 Qui veut gagner des salades ?

Des amateurs de bonne cuisine ont concocté un jeu de questions-réponses amusant et un peu décalé.

Si vous ne connaissez pas la réponse, pas de panique, faîtes appel à un ami !

15h30- Initiation à la fouille archéologique

Munis de pelles, balayettes et truelles, les fouilleurs d’un jour partent à la recherche des traces du passé enfouis sous le sable. Une fois les vestiges dégagés, il s’agit de les observer et de les analyser.

16h15 A qui est cet œuf ?

Rien ne ressemble plus à un œuf qu’un autre œuf. Pourtant, à y regarder de plus près, ils n’ont pas la même taille, la même forme, la même couleur.

Saurez-vous rendre chaque œuf à son propriétaire ?

17h15 Le conte

En famille, suivez les péripéties et les aventures des animaux de la ferme à travers différents contes et supports pour raconter les histoires.

Programme complet https://ferme-argentin.com/event/programme-des-animations-du-5-juillet-au-31-aout/ .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

A summer full of discoveries at the Ferme d?Argentin! Daily activities for the whole family, featuring nature, animals and traditional know-how.

German :

Ein Sommer voller Entdeckungen auf der Ferme d’Argentin! Tägliche Veranstaltungen für die ganze Familie, zwischen Natur, Tieren und alten Fertigkeiten.

Italiano :

Un’estate ricca di scoperte alla Ferme d’Argentin! Eventi quotidiani per tutta la famiglia, tra natura, animali e abilità tradizionali.

Espanol :

Un verano lleno de descubrimientos en la Ferme d’Argentin Actividades diarias para toda la familia: naturaleza, animales y oficios tradicionales.

L’événement Animations du mois à la Ferme d’Argentin Lièpvre a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme du Val d’Argent