Animations du Patrimoine à la découverte du patrimoine rural Mairie de Raynans Raynans

Animations du Patrimoine à la découverte du patrimoine rural

Mairie de Raynans 3 Rue de la Côte Raynans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Fontaine, lavoir, abreuvoir, fermes… le patrimoine rural de Saint-Julien-lès-Montbéliard révèle toute la richesse de la vie d’autrefois.

À travers un jeu de piste, les enfants partent à la découverte du village et plongent dans le quotidien des habitants d’il y a 100 ans. Une manière ludique de comprendre comment on vivait, travaillait et s’organisait au début du XXe siècle.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Mairie de Raynans 3 Rue de la Côte Raynans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

