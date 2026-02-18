Animations du Patrimoine à la découverte du patrimoine rural Mairie de Raynans Raynans
Animations du Patrimoine à la découverte du patrimoine rural
Mairie de Raynans 3 Rue de la Côte Raynans Doubs
Tarif : – – EUR
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
2026-05-20
Fontaine, lavoir, abreuvoir, fermes… le patrimoine rural de Saint-Julien-lès-Montbéliard révèle toute la richesse de la vie d’autrefois.
À travers un jeu de piste, les enfants partent à la découverte du village et plongent dans le quotidien des habitants d’il y a 100 ans. Une manière ludique de comprendre comment on vivait, travaillait et s’organisait au début du XXe siècle.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
