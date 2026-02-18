Animations du patrimoine Atelier Lecture de paysage Rue d’Abbevillers Vandoncourt
Animations du patrimoine Atelier Lecture de paysage Rue d'Abbevillers Vandoncourt jeudi 16 avril 2026.
Vandoncourt Doubs
Gratuit
14:00:00
2026-04-16
2026-04-16
Du belvédère de Vandoncourt, le paysage s’étend à perte de vue forêts, champs cultivés, vergers, villages, villes et usines. Les enfants sont invités à observer et à réfléchir sur ce qui façonne l’identité du Pays de Montbéliard. L’activité se termine par la réalisation d’un dessin inspiré de ce qu’ils ont découvert.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Rue d’Abbevillers Belvédère de Vandoncourt Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
