Animations du patrimoine Atelier Lecture de paysage Rue d’Abbevillers Vandoncourt

Animations du patrimoine Atelier Lecture de paysage

Rue d’Abbevillers Belvédère de Vandoncourt Vandoncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Du belvédère de Vandoncourt, le paysage s’étend à perte de vue forêts, champs cultivés, vergers, villages, villes et usines. Les enfants sont invités à observer et à réfléchir sur ce qui façonne l’identité du Pays de Montbéliard. L’activité se termine par la réalisation d’un dessin inspiré de ce qu’ils ont découvert.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Rue d’Abbevillers Belvédère de Vandoncourt Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations du patrimoine Atelier Lecture de paysage

L’événement Animations du patrimoine Atelier Lecture de paysage Vandoncourt a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD