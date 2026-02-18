Animations du Patrimoine Atelier mosaïque Ancienne chapelle Audincourt

Animations du Patrimoine Atelier mosaïque

Ancienne chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Dans le cadre du festival Mosaïque 2026, art, rencontre et culture , les enfants s’inspirent de l’œuvre de Jean Bazaine pour créer leur propre petite mosaïque.

Pour les enfants de 7 à 12 ans. Nombre de participants limité.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Ancienne chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

