Animations du Patrimoine Atelier mosaïque Ancienne chapelle Audincourt

Ancienne chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt Doubs
Tarif : – – EUR
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09
2026-04-09
Dans le cadre du festival Mosaïque 2026, art, rencontre et culture , les enfants s’inspirent de l’œuvre de Jean Bazaine pour créer leur propre petite mosaïque.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Nombre de participants limité.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Ancienne chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
