Animations du patrimoine Atelier sculpture sur pierre Théâtre Antique Mandeure
Animations du patrimoine Atelier sculpture sur pierre Théâtre Antique Mandeure mercredi 6 mai 2026.
Animations du patrimoine Atelier sculpture sur pierre
Théâtre Antique 13 Rue du Théâtre Mandeure Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Au-delà des blocs taillés, les Romains décoraient leurs édifices avec de nombreuses sculptures en pierre. Quels visages, animaux ou motifs végétaux retrouve-t-on sur les vestiges du sanctuaire antique de Mandeure ?
Lors de cet atelier, les enfants plongent dans l’univers de l’artisanat romain et réalisent leur propre petit bas-relief en pierre.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Théâtre Antique 13 Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations du patrimoine Atelier sculpture sur pierre
L’événement Animations du patrimoine Atelier sculpture sur pierre Mandeure a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD