Animations du patrimoine Atelier sculpture sur pierre Théâtre Antique Mandeure

Théâtre Antique 13 Rue du Théâtre Mandeure Doubs

Gratuit

Au-delà des blocs taillés, les Romains décoraient leurs édifices avec de nombreuses sculptures en pierre. Quels visages, animaux ou motifs végétaux retrouve-t-on sur les vestiges du sanctuaire antique de Mandeure ?

Lors de cet atelier, les enfants plongent dans l’univers de l’artisanat romain et réalisent leur propre petit bas-relief en pierre.

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

