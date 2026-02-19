Animations du patrimoine Balade chantée au creux de Malfosse Badevel

Animations du patrimoine Balade chantée au creux de Malfosse

Creux de Malfosse Badevel Doubs

Début : 2026-07-12 10:00:00

En chantant, partez à la découverte de la légende du creux de Malfosse et de la vie qui se cache dans la forêt. En compagnie de la musicienne et cheffe de chœur Cécile Silvant et d’une guide-conférencière du service animation du patrimoine. .

Creux de Malfosse Badevel 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

