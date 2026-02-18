Animations du Patrimoine Figures Montbéliardaises office du tourisme Montbéliard

Animations du Patrimoine Figures Montbéliardaises

office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Natives ou d’adoption, qui sont les Montbéliardaises dont le souvenir perdure encore aujourd’hui ? Partez sur les traces de ces grandes dames dont les noms se sont souvent effacés de la mémoire collective.

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

