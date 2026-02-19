Animations du patrimoine IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie Mairie d’Allenjoie Allenjoie

Animations du patrimoine IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie

Mairie d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

L’occupation du site d’Allenjoie est très ancienne, mais la plupart des vestiges visibles aujourd’hui datent du XIXᵉ siècle. Fontaines, temple, chapelle, fermes… le village n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Mairie d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

