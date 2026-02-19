Animations du patrimoine IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie Mairie d’Allenjoie Allenjoie
Animations du patrimoine IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie Mairie d’Allenjoie Allenjoie lundi 22 juin 2026.
Animations du patrimoine IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie
Mairie d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 14:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
L’occupation du site d’Allenjoie est très ancienne, mais la plupart des vestiges visibles aujourd’hui datent du XIXᵉ siècle. Fontaines, temple, chapelle, fermes… le village n’aura bientôt plus de secrets pour vous !
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Mairie d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations du patrimoine IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie
L’événement Animations du patrimoine IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie Allenjoie a été mis à jour le 2026-02-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD