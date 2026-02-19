Animations du patrimoine IL ETAIT UNE FOIS Pierrefontaine-lès-Blamont Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont Pierrefontaine-lès-Blamont

Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont

2026-07-15 10:00:00
2026-07-15

Du Néolithique à la Seconde Guerre mondiale, découvrez Pierrefontaine-lès-Blamont à travers ses fermes, son temple et sa fontaine. Partez sur les traces de la grande et de la petite histoire de ce village.

Réservation obligatoire
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard.   .

Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont 8 Rue de la Ribe Pierrefontaine-lès-Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 

