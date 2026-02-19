Animations du patrimoine IL ETAIT UNE FOIS Pierrefontaine-lès-Blamont Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont Pierrefontaine-lès-Blamont
Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont 8 Rue de la Ribe Pierrefontaine-lès-Blamont Doubs
Du Néolithique à la Seconde Guerre mondiale, découvrez Pierrefontaine-lès-Blamont à travers ses fermes, son temple et sa fontaine. Partez sur les traces de la grande et de la petite histoire de ce village.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont 8 Rue de la Ribe Pierrefontaine-lès-Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
