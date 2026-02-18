Animations du patrimoine Initiation à la sculpture sur pierre tendre Valentigney
Animations du patrimoine Initiation à la sculpture sur pierre tendre Valentigney samedi 11 avril 2026.
Animations du patrimoine Initiation à la sculpture sur pierre tendre
Valentigney Valentigney Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le temps d’un après-midi, initiez-vous à la sculpture sur pierre tendre aux côtés du tailleur de pierre Olivier Cholley.
Tout public à partir de 12 ans.
Réservation obligatoire avant le 28 mars ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Valentigney Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations du patrimoine Initiation à la sculpture sur pierre tendre
L’événement Animations du patrimoine Initiation à la sculpture sur pierre tendre Valentigney a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD