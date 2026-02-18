Animations du patrimoine Le centre de formation du FCSM Centre de formation du FCSM Seloncourt

Animations du patrimoine Le centre de formation du FCSM

Inauguré en 2000, le centre de formation aux métiers du football Roland Peugeot est installé au Château du Bannot, ancienne propriété de la famille Peugeot. Lors de cette visite, découvrez l’architecture de cette demeure remarquable ainsi que l’histoire de la formation des joueurs du Football Club Sochaux-Montbéliard depuis 1949.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

