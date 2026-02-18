Animations du patrimoine Le cœur historique de Montbéliard Office de tourisme Montbéliard
Animations du patrimoine Le cœur historique de Montbéliard
Gratuit
Début : 2026-03-24 14:00:00
2026-03-24
Vous pensez connaître Montbéliard ? Qu’à cela ne tienne, suivez le guide, qui, par les gossottes vous conduit à la découverte de la cité d’hier à aujourd’hui cité des Princes, cité des industries automobile, cité d’art et d’histoire… Montbéliard vous attend !
RÉSERVATION OBLIGATOIRE .
Office de tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
