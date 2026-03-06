Animations du patrimoine Le cœur historique de Montbéliard Office de tourisme Montbéliard
Office de tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03
2026-08-03
Vous pensez connaître Montbéliard ? Qu’à cela ne tienne, suivez le guide, qui, par les gossottes vous conduit à la découverte de la cité d’hier à aujourd’hui cité des Princes, cité des industries automobile, cité d’art et d’histoire… Montbéliard vous attend !
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Office de tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
