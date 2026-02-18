Animations du patrimoine Le moulin de la Doue Rue de la Doue Abbévillers

Animations du patrimoine Le moulin de la Doue

Rue de la Doue Moulin de la Doue Abbévillers Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Autrefois nombreux sur les cours d’eau du territoire, les moulins ont presque tous disparu. Le Moulin de la Doue se distingue par son cadre naturel et sa longue histoire industrielle. Les membres de l’association Les Amis du moulin , chargés de l’entretien et de la restauration du site, vous en dévoilent tous les attraits.

Rendez-vous à l’entrée du site.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Rue de la Doue Moulin de la Doue Abbévillers 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations du patrimoine Le moulin de la Doue

L’événement Animations du patrimoine Le moulin de la Doue Abbévillers a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD