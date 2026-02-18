Animations du Patrimoine Le Stade Bonal Stade Auguste-Bonal Montbéliard

Animations du Patrimoine Le Stade Bonal

Stade Auguste-Bonal 2 Impasse de la Forge Montbéliard

2026-03-04 15:00:00

2026-03-04

2026-03-04

Cette visite vous propose de découvrir l’univers des différents acteurs du monde du football, du terrain de jeu aux tribunes, en passant par les loges, les salons, l’espace partenaires, le PC de sécurité toute l’architecture et l’histoire du stade vous seront dévoilées.

En partenariat avec la Direction des bâtiments de PMA. Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

Stade Auguste-Bonal 2 Impasse de la Forge Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

