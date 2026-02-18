Animations du patrimoine Le temple Saint-Martin Temple Saint-Martin Montbéliard

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard

2026-04-11 14:00:00
2026-04-11

Quelques jours avant son inauguration, le Temple Saint-Martin dévoile ses transformations à l’occasion de la fin de ses travaux. Découvrez en avant-première ce bâtiment exceptionnel du patrimoine protestant.

En partenariat avec la paroisse protestante Saint-Martin.

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 

