Animations du patrimoine Le temple Saint-Martin Temple Saint-Martin Montbéliard

Animations du patrimoine Le temple Saint-Martin

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06

2026-08-06

Visite guidée du temple Saint-Martin dans le cadre des animations du patrimoines.

L’Animation du patrimoine du Pays de Montbéliard Agglomération vous propose de découvrir le Temple Saint-Martin de Montbéliard, le plus ancien temple protestant de France construit spécifiquement pour le culte réformé (1601-1607).

Classé Monument historique en 1963 et toujours en activité, cet édifice emblématique ouvre ses portes aux visiteurs le temps d’une visite guidée pour mieux comprendre son histoire, son architecture et la place du protestantisme dans le Pays de Montbéliard.

Cette visite est proposée en partenariat avec la paroisse protestante Saint-Martin.

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Animations du patrimoine Le temple Saint-Martin

