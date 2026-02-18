Animations du patrimoine L’église St-Desle et St-Bénigne Rue du Recteur Marcel Prélot Dambelin

Animations du patrimoine L’église St-Desle et St-Bénigne

Rue du Recteur Marcel Prélot Eglise St-Desle et St-Bénigne Dambelin Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Contemporaine de nombreuses fermes du village, l’Église Saint-Desle-et-Saint-Bénigne, reconstruite au début du XVIIIᵉ siècle, surprend par la richesse de son décor et la qualité de son mobilier.

Derrière sa silhouette discrète se cache un véritable trésor du patrimoine rural, témoin du savoir-faire des artisans et de l’histoire religieuse locale.

Réservation obligatoire ici https://reservation.agglo-montbeliard.fr/ Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Rue du Recteur Marcel Prélot Eglise St-Desle et St-Bénigne Dambelin 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

