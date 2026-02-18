Animations du Patrimoine Les arbres remarquables Balade printanière à vélo

Capitainerie et point d’information du Port de Plaisance Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Au cours d’une promenade à vélo, découvrez l’histoire des arbres remarquables du Pays de Montbéliard, véritables sentinelles du temps qui veillent sur nos paysages. Entre silhouettes majestueuses et anecdotes botaniques, cette balade invite à poser un regard nouveau sur ce patrimoine naturel exceptionnel, pour une parenthèse de nature et de sérénité au cœur du territoire.

En partenariat avec l’association VéloCité et le service Espaces verts de Pays de Montbéliard Agglomération.

Circuit de 21 km Durée 4 h Niveau facile.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard.

Manifestation sous réserve d’une météo favorable. .

Capitainerie et point d’information du Port de Plaisance Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations du Patrimoine Les arbres remarquables Balade printanière à vélo

L’événement Animations du Patrimoine Les arbres remarquables Balade printanière à vélo Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD