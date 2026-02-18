Animations du Patrimoine Restaurer une œuvre d’art visite d’atelier Atelier A.R.O.A. Autechaux-Roide
Animations du Patrimoine Restaurer une œuvre d’art visite d’atelier Atelier A.R.O.A. Autechaux-Roide dimanche 12 avril 2026.
Animations du Patrimoine Restaurer une œuvre d’art visite d’atelier
Atelier A.R.O.A. 11 Rue du Landry Autechaux-Roide Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Du traitement des cadres à la remise en état des peintures de chevalet, sculptures et meubles polychromes, découvrez l’atelier A.R.O.A. et plongez dans le métier de restauratrice d’œuvres d’art.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Atelier A.R.O.A. 11 Rue du Landry Autechaux-Roide 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations du Patrimoine Restaurer une œuvre d’art visite d’atelier
L’événement Animations du Patrimoine Restaurer une œuvre d’art visite d’atelier Autechaux-Roide a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD