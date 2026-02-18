Animations du Patrimoine Restaurer une œuvre d’art visite d’atelier Atelier A.R.O.A. Autechaux-Roide

Animations du Patrimoine Restaurer une œuvre d’art visite d’atelier

Atelier A.R.O.A. 11 Rue du Landry Autechaux-Roide Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Du traitement des cadres à la remise en état des peintures de chevalet, sculptures et meubles polychromes, découvrez l’atelier A.R.O.A. et plongez dans le métier de restauratrice d’œuvres d’art.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Atelier A.R.O.A. 11 Rue du Landry Autechaux-Roide 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations du Patrimoine Restaurer une œuvre d’art visite d’atelier

L’événement Animations du Patrimoine Restaurer une œuvre d’art visite d’atelier Autechaux-Roide a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD