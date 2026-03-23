Animations du patrimoine sur la piste des Gallo-Romains Théâtre Antique de Mandeure Mandeure

Animations du patrimoine sur la piste des Gallo-Romains

Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Jeu de piste au théâtre antique de Mandeure.

Partez pour une aventure au cœur du théâtre antique de Mandeure et glissez-vous dans la peau d’un archéologue ! À travers un jeu de piste ludique et immersif, explorez en famille les vestiges d’Epomanduodurum et découvrez le quotidien des Gallo-Romains à l’époque de son apogée.

Une manière originale de remonter le temps tout en s’amusant

Infos pratiques

Pour les enfants de 7 à 12 ans

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte

Durée 2h

Réservation obligatoire https://reservation.agglo-montbeliard.fr/ .

Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Animations du patrimoine sur la piste des Gallo-Romains

L’événement Animations du patrimoine sur la piste des Gallo-Romains Mandeure a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD