Animations du patrimoine sur la piste des Gallo-Romains Théâtre Antique de Mandeure Mandeure
Animations du patrimoine sur la piste des Gallo-Romains Théâtre Antique de Mandeure Mandeure jeudi 9 juillet 2026.
Animations du patrimoine sur la piste des Gallo-Romains
Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Jeu de piste au théâtre antique de Mandeure.
Partez pour une aventure au cœur du théâtre antique de Mandeure et glissez-vous dans la peau d’un archéologue ! À travers un jeu de piste ludique et immersif, explorez en famille les vestiges d’Epomanduodurum et découvrez le quotidien des Gallo-Romains à l’époque de son apogée.
Une manière originale de remonter le temps tout en s’amusant
Infos pratiques
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte
Durée 2h
Réservation obligatoire https://reservation.agglo-montbeliard.fr/ .
Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations du patrimoine sur la piste des Gallo-Romains
L’événement Animations du patrimoine sur la piste des Gallo-Romains Mandeure a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
Prochains événements à Mandeure (Doubs)
- Animations patrimoine Atelier sculpture sur pierre Théâtre Antique Mandeure — 1 avril 2026
- Festival BO District Arianna Monteverdi Médiathèque le Belieu Mandeure — 9 avril 2026
- Le Casse de l’Année Mandeure — 24 avril 2026
- La Grande traversée du Jura à gravel GTJ à gravel Mandeure Doubs — 1 mai 2026
- La Grande traversée du Jura à VTT GTJ à VTT Mandeure Doubs — 1 mai 2026