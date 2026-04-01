Animations du Printemps

1A rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Venez passez d’excellentes vacances de printemps en vous amusant à la MJC. Réservation obligatoire

Les vacances de printemps seront chargées à la MJC pour les grands et les petits ne tardez plus… .

1A rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 info@mjc-altkirch.fr

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English :

Enjoy a fun-filled spring break at the MJC. Reservations required

L’événement Animations du Printemps Altkirch a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Sundgau