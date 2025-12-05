Animations du Téléthon Arbois

Animations du Téléthon

Au marché + sous les arcades Arbois Jura

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Cette année encore, la Ville d’Arbois et ses associations se mobilisent pour le Téléthon 2025

Animations, balades, repas dansant… autant d’occasions de partager un moment convivial tout en soutenant la recherche et les familles concernées par les maladies rares.

VENDREDI 5 DECEMBRE dès 8h au marché d’Arbois

Soupe au potiron, vente de fromages de tête, cyclamens et produits de la boutique du Téléthon.

– Pesée du panier arboisien à gagner !

– Dès 18h sous les Arcades vente de tartines et vin chaud stand tenu par l’US Arbois Rugby.

SAMEDI 6 DECEMBRE– dès 14h, place de la Liberté

– Balade en calèche (2 €) et visite de Saint Nicolas avec sa hotte remplie de surprises !

(Sous réserve de conditions météo favorables)

SAMEDI 13 DECEMBRE– à 12h, Salle des fêtes du bas

Repas dansant Choucroute (18 €, apéro offert plat chaud gâteau)

Réservations avant le 1er décembre

06 33 69 44 17 06 71 63 62 40

Ensemble, boostons le Téléthon !

Chaque participation, chaque sourire, chaque don contribue à faire avancer la recherche et à donner de l’énergie pour guérir

Organisateur Comité des fêtes d’Arbois .

Au marché + sous les arcades Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 98 58 21 arboiscomitedesfetes@gmail.com

