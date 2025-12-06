Animations du Téléthon Neuilly-le-Réal

Animations du Téléthon

Place du champ de foire Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Neuilly Gym organise des animations en faveur du Téléthon. Marche avec 2 circuits et jeux de société ainsi que vente de boissons et de gâteaux.

Place du champ de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 75 36 40

English :

Neuilly Gym organizes events in aid of the Telethon. Walk with 2 circuits and board games as well as sale of drinks and cakes.

