Animations du week-end NISTOS Nistos

Animations du week-end

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-21

Ce wek-end encore Pyrénées Andes Vallée de Nistos vous offre un programme varié.

(documentaire, repas , échange linguistique ect)

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les talents de la boulangerie Fournil La Flûte Enchantée à travers le diffusion de l’émission le Meilleure boulangerie de M6 auquelle elle a participée.

Renseignements et réservations 07 76 87 85 25

.

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

English :

This weekend again Pyrenees Andes Nistos Valley offers a varied program.

(documentaries, meals, language exchange, etc.)

It will also be an opportunity to discover the talents of the Fournil La Flûte Enchantée bakery through the broadcast of the M6 show Le Meilleure boulangerie in which it took part.

Information and reservations 07 76 87 85 25

German :

Dieses weitere Wochenende in den Pyrenäen Anden Nistos-Tal bietet dir ein abwechslungsreiches Programm.

(Dokumentarfilm, Essen, Sprachaustausch usw.)

Es wird auch eine Gelegenheit sein, die Talente der Bäckerei Fournil La Flûte Enchantée zu entdecken, die in der Sendung Meilleure boulangerie auf M6 zu sehen war.

Informationen und Reservierungen 07 76 87 85 25

Italiano :

Il weekend Ande Pirenei Valle di Nistos offre un programma vario.

(documentari, pasti, scambi linguistici, ecc.)

Sarà anche l’occasione per scoprire il talento della pasticceria Fournil La Flûte Enchantée attraverso la trasmissione del programma di M6 Le Meilleure boulangerie a cui ha partecipato.

Informazioni e prenotazioni 07 76 87 85 25

Espanol :

El fin de semana Pirineos Andes Valle de Nistos ofrece un programa variado.

(documentales, comidas, intercambio de idiomas, etc.)

También será la ocasión de descubrir el talento de la panadería Fournil La Flûte Enchantée a través de la emisión del programa de M6 Le Meilleure boulangerie en el que participó.

Información y reservas 07 76 87 85 25

L’événement Animations du week-end Nistos a été mis à jour le 2025-11-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65