Animations en continu dans le jardin des Beaux-Arts Jardin des Beaux-Arts Angers

Animations en continu dans le jardin des Beaux-Arts 20 et 21 septembre Jardin des Beaux-Arts Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tout au long de l’après-midi, venez profiter d’animations en continu dans le cadre verdoyant du jardin des Beaux-Arts !

Au programme : un Twister du Patrimoine géant, revisitant le célèbre jeu sous un angle local, des jeux en bois grandeur nature, et la redoutable Roue du Patrimoine, un défi plein de surprises autour du territoire angevin.

Serez-vous prêt à vous jouer du patrimoine ?

Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html

