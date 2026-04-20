Montaner

Animations en famille

MONTANER Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Journée intergénérationnelle à Montaner

10h30 balade en forêt et prairies, à la découverte des herbes sauvages

12h00 pique-nique partagé au son de l’accordéon

14h00 initiation au tir à l’arc/arbalète et activités nature

Participation libre demi-journée possible.

Départ en co voiturage de la Maison des Familles de Maubourguet.

En savoir plus

Située au 136 avenue des Pyrénées (entrée 8 rue Alfred Destout) 65700 Maubourguet, la Maison des Familles est un espace d’accueil et d’information dédié à toutes les familles. C’est un lieu d’échanges pour partager ses expériences, s’enrichir de celles des autres et vivre des moments conviviaux autour de la parentalité.

Que vous soyez futur parent, parent d’enfants d’ados, ou grand-parent, notre équipe vous accueille pour répondre à vos interrogations en toute confidentialité. .

MONTANER Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 55 97 44 courtechellecommunication@gmail.com

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English :

Intergenerational day in Montaner

10:30 am: walk in the forest and meadows, discovering wild herbs

12:00 pm: picnic with accordion music

2:00 pm: introduction to archery/crossbow and nature activities

Free participation: half-day available.

Departure by car from the Maison des Familles in Maubourguet.

L’événement Animations en famille Montaner a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65