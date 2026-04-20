Animations en famille Montaner
Animations en famille Montaner lundi 20 avril 2026.
Montaner
Animations en famille
MONTANER Montaner Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:30:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Journée intergénérationnelle à Montaner
10h30 balade en forêt et prairies, à la découverte des herbes sauvages
12h00 pique-nique partagé au son de l’accordéon
14h00 initiation au tir à l’arc/arbalète et activités nature
Participation libre demi-journée possible.
Départ en co voiturage de la Maison des Familles de Maubourguet.
En savoir plus
Située au 136 avenue des Pyrénées (entrée 8 rue Alfred Destout) 65700 Maubourguet, la Maison des Familles est un espace d’accueil et d’information dédié à toutes les familles. C’est un lieu d’échanges pour partager ses expériences, s’enrichir de celles des autres et vivre des moments conviviaux autour de la parentalité.
Que vous soyez futur parent, parent d’enfants d’ados, ou grand-parent, notre équipe vous accueille pour répondre à vos interrogations en toute confidentialité. .
MONTANER Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 55 97 44 courtechellecommunication@gmail.com
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English :
Intergenerational day in Montaner
10:30 am: walk in the forest and meadows, discovering wild herbs
12:00 pm: picnic with accordion music
2:00 pm: introduction to archery/crossbow and nature activities
Free participation: half-day available.
Departure by car from the Maison des Familles in Maubourguet.
L’événement Animations en famille Montaner a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65