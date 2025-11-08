Animations en famille ESCVS Varzy

Animations en famille

ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Animations en famille à l’ESCVS avec à 10h répit parental cercle de femmes, temps de parole et d’écoute avec Virginie. A 13h, promenons-nous parents et enfants. Prévoir bottes, imperméable, panier ou sac pour récoltes. Avec Virginie et Melvin. Repas tiré du sac pour ceux qui restent la journée Gratuit .

ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

