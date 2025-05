Animations | En Route(t)e pour les ODD ! Les Echappées du Théâtre de l’Usine – Bistrot du Théâtre de l’Usine Saint-Céré, 11 juin 2025 18:00, Saint-Céré.

Animations | En Route(t)e pour les ODD ! Les Echappées du Théâtre de l'Usine

Gratuit

Début : 2025-06-11 18:00:00

2025-06-11

Dans le cadre du temps fort de la saison, « Les Échappées », du 10 au 15 juin 2025.

Nathalie Garcia Wetzel vous amène à la découverte des Objectifs de Développement Durable (ODD), à travers une roue ludique, des quizz en équipe, des ateliers de recherche d’actions concrètes… !

Présidente de Piment Blanc, Nathalie Garcia Wetzel milite depuis plus de vingt ans pour le développement durable. Elle est à l’initiative de la création du R.ODD (Réseau. Objectif Développement Durable), dont ScénOgraph est membre cofondateur.

Distribution

Avec Nathalie Garcia Wetzel

Bistrot du Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

As part of the season’s highlight, « Les Échappées », from June 10 to 15, 2025.

Nathalie Garcia Wetzel takes you on a journey to discover the Sustainable Development Goals (SDGs), through a playful « wheel », team quizzes, action-seeking workshops… !

Nathalie Garcia Wetzel, President of Piment Blanc, has been campaigning for sustainable development for over twenty years. She initiated the creation of the R.ODD (Re?seau. Objectif De?veloppement Durable), of which Sce?nOgraph is a co-founding member.

Distribution

Starring Nathalie Garcia Wetzel

German :

Im Rahmen des Saisonhöhepunkts « Les Échappées » vom 10. bis 15. Juni 2025.

Nathalie Garcia Wetzel führt Sie durch ein spielerisches « Rad », Team-Quiz, Workshops zur Suche nach konkreten Aktionen usw. in die Entdeckung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ein… !

Nathalie Garcia Wetzel, die Präsidentin von Piment Blanc, setzt sich seit über 20 Jahren für nachhaltige Entwicklung ein. Sie ist die Initiatorin der Gründung des R.ODD (Réseau. Objectif De?veloppement Durable), zu dessen Mitbegründern auch Sce?nOgraph gehört.

Vertrieb

Mit: Nathalie Garcia Wetzel

Italiano :

Nell’ambito dell’evento clou della stagione, « Les Échappées », dal 10 al 15 giugno 2025.

Nathalie Garcia Wetzel vi accompagna alla scoperta degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), attraverso una divertente « ruota », quiz a squadre, laboratori per trovare azioni concrete… !

Nathalie Garcia Wetzel, presidente di Piment Blanc, si batte da oltre vent’anni per lo sviluppo sostenibile. È stata l’artefice della creazione del R.ODD (Re?seau. Objectif De?veloppement Durable), di cui Sce?nOgraph è membro co-fondatore.

Distribuzione

Protagonisti Nathalie Garcia Wetzel

Espanol :

En el marco del plato fuerte de la temporada, « Les Échappées », del 10 al 15 de junio de 2025.

Nathalie Garcia Wetzel te lleva a descubrir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de una divertida « rueda », pruebas en equipo, talleres para encontrar acciones concretas… ¡!

Nathalie Garcia Wetzel, Presidenta de Piment Blanc, lleva más de veinte años luchando por el desarrollo sostenible. Fue la artífice de la creación de R.ODD (Re?seau. Objectif De?veloppement Durable), de la que Sce?nOgraph es miembro cofundador.

Distribución

Protagonistas Nathalie Garcia Wetzel

