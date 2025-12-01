Animations enfants avant de partir en vacances ! Association du Virage Luc-en-Diois
Association du Virage 20 route de Châtillon Luc-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Jeux, lecture, musique et le fameux Karao’Kids. Au profit de l’association la Vie de l’École de Luc-en-Diois.
Association du Virage 20 route de Châtillon Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tintamarre26@gmail.com
English :
Games, reading, music and the famous Karao’Kids. In aid of the association La Vie de l’École de Luc-en-Diois.
