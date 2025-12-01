Animations enfants avant de partir en vacances ! Association du Virage Luc-en-Diois

Animations enfants avant de partir en vacances !

Association du Virage 20 route de Châtillon Luc-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Jeux, lecture, musique et le fameux Karao’Kids. Au profit de l’association la Vie de l’École de Luc-en-Diois.

.

Association du Virage 20 route de Châtillon Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tintamarre26@gmail.com

English :

Games, reading, music and the famous Karao’Kids. In aid of the association La Vie de l’École de Luc-en-Diois.

L’événement Animations enfants avant de partir en vacances ! Luc-en-Diois a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Pays Diois