Animations enfants Espace Pierre Talagrand Dole

Les vacances d’hiver approchent, et l’espace aquatique se transforme en terrain de jeu pour les enfants !

Mise à disposition de tapis, ballons, anneaux et autres accessoires aquatiques pour s’amuser dans l’eau.

Nous vous donnons rendez-vous les mercredis 11 et 18 février, de 14h à 17h30, pour deux après-midis remplis de rires, d’éclaboussures et de fun.

C’est l’occasion idéale pour que les enfants se dépensent dans l’eau et passent un moment convivial en famille.

Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte.

Pas de réservation nécessaire Supplément de 2€/enfant.

Les bassins sportif et d’apprentissage seront réservés aux animations de 14h à 17h30. .

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

