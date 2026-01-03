[Animations enfants] Vrai ou Faux de la destination Office de tourisme Dieppe

[Animations enfants] Vrai ou Faux de la destination

Pendant les vacances de février, du 14 au 27 février 2026, l’Office de Tourisme de Dieppe-Maritime propose une animation ludique et gratuite spécialement dédiée aux enfants de 5 à 11 ans.

Le principe est simple

les enfants répondent à un quiz “vrai ou faux” pour tester leurs connaissances sur la destination de Dieppe.

si toutes les réponses sont correctes, ils pourront participer à un tirage au sort organisé le 28 février 2026.

À la clé un sac de goodies à gagner !

Jeu à retirer et à remplir directement à l’Office de Tourisme, du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Une animation idéale pour apprendre en s’amusant pendant les vacances ! .

Office de tourisme / Quai du Carénage Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

