[Animations enfants] Vrai ou Faux de la destination Office de tourisme Dieppe

Office de tourisme / Quai du Carénage Dieppe Seine-Maritime
Début : Lundi 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14 2026-02-16 2026-02-23
Pendant les vacances de février, du 14 au 27 février 2026, l’Office de Tourisme de Dieppe-Maritime propose une animation ludique et gratuite spécialement dédiée aux enfants de 5 à 11 ans.
Le principe est simple
les enfants répondent à un quiz “vrai ou faux” pour tester leurs connaissances sur la destination de Dieppe.
si toutes les réponses sont correctes, ils pourront participer à un tirage au sort organisé le 28 février 2026.
À la clé un sac de goodies à gagner !
Jeu à retirer et à remplir directement à l’Office de Tourisme, du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Une animation idéale pour apprendre en s’amusant pendant les vacances ! .
Office de tourisme / Quai du Carénage Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com
