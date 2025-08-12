Animations équestres Tocane-Saint-Apre
Animations équestres Tocane-Saint-Apre mardi 12 août 2025.
Animations équestres
Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne
Début : 2025-08-12
2025-08-12
– 10h-18h balades à poney pour les enfants, tarif 5 €
– 17h spectacle équestre, offerte avec la visite libre.
Château de Fayolle 05 53 90 45 74 www.chateau-de-fayolle.com
Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74
English : Animations équestres
– 10 a.m.-6 p.m.: pony rides for children, 5 ?
– 5 p.m.: horse show, free with self-guided tour.
Château de Fayolle 05 53 90 45 74 www.chateau-de-fayolle.com
German : Animations équestres
– 10h-18h: Ponyreiten für Kinder, Preis 5?
– 17h: Pferdeshow, angeboten mit der freien Besichtigung.
Schloss Fayolle: 05 53 90 45 74 www.chateau-de-fayolle.com
Italiano :
– 10.00-18.00: passeggiate su pony per bambini, costo 5?
– ore 17.00: spettacolo equestre, offerto con la visita guidata.
Castello di Fayolle: 05 53 90 45 74 www.chateau-de-fayolle.com
Espanol : Animations équestres
– de 10.00 a 18.00: paseos en poni para niños, coste 5?
– 17 h: espectáculo ecuestre, ofrecido con la visita autoguiada.
Castillo de Fayolle: 05 53 90 45 74 www.chateau-de-fayolle.com
