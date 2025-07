Animations estivales Faulquemont

Animations estivales Faulquemont dimanche 13 juillet 2025.

Animations estivales

Plan d’eau, Rue du Dr Marc Reiss Faulquemont Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 14:00:00

fin : 2025-08-03 20:00:00

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-27 2025-08-03

L’association Fil de Terre ouvre pour 4 dimanches le plan d’eau.

Au programme jeux d’extérieur & de société, chasse au trésor à 17h et pêche à 10€/canne.

Ateliers de 15h à 16h

– 06/07 Sirop de menthe maison

– 13/07 Boutures de rosiers

– 27/07 Carillons de jardin

– 03/08 Culture aquatique à suspendre

Grillades et buvette sur place.Tout public

.

Plan d’eau, Rue du Dr Marc Reiss Faulquemont 57380 Moselle Grand Est contact.fildeterre@gmail.com

English :

The Fil de Terre association opens the lake for 4 Sundays.

On the program: outdoor & board games, treasure hunt at 5pm and fishing at 10?/cane.

Workshops from 3pm to 4pm:

– 06/07 Homemade mint syrup

– 13/07 Rose cuttings

– 27/07 Garden chimes

– 03/08 Aquatic hanging culture

Grills and refreshments on site.

German :

Der Verein Fil de Terre öffnet an vier Sonntagen den Plan d’eau.

Auf dem Programm stehen: Spiele für draußen & Gesellschaftsspiele, Schatzsuche um 17 Uhr und Angeln für 10?/Rute.

Workshops von 15 bis 16 Uhr:

– 06/07 Selbstgemachter Pfefferminzsirup

– 13/07 Stecklinge von Rosensträuchern

– 27/07 Windspiele für den Garten

– 03/08 Wasserkultur zum Aufhängen

Grillen und Getränke vor Ort.

Italiano :

L’associazione Fil de Terre apre il lago per 4 domeniche.

In programma: giochi all’aperto e da tavolo, caccia al tesoro alle 17.00 e pesca a 10.00/canna.

Laboratori dalle 15.00 alle 16.00:

– 06/07 Sciroppo di menta fatto in casa

– 13/07 Talea di rosa

– 27/07 Campanelli da giardino

– 03/08 Acquacoltura pensile

Grigliate e rinfreschi in loco.

Espanol :

La asociación Fil de Terre abre el lago durante 4 domingos.

En el programa: juegos al aire libre y de mesa, búsqueda del tesoro a las 17.00 h y pesca a 10?/caña.

Talleres de 15h a 16h:

– 06/07 Jarabe de menta casero

– 13/07 Esquejes de rosas

– 27/07 Campanillas de jardín

– 03/08 Cultivo acuático colgante

Parrillas y refrescos in situ.

L’événement Animations estivales Faulquemont a été mis à jour le 2025-07-01 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE