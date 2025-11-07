Stage émail d’art au Prieuré des Arts à Saint-Remy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy

Stage émail d’art au Prieuré des Arts à Saint-Remy

Au Prieuré des Arts 2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Explorez un savoir-faire ancestral la fusion à haute température d’un cristal coloré sur cuivre. Venez vivre une expérience sensorielle unique qui révèle la magie d’une matière aux nuances fascinantes. Après une introduction au métier d’émailleur, vous choisirez votre projet (pendentif, coupelle, tableau…), vos motifs et vos couleurs. Pas à pas, vous appliquerez les émaux avant le grand moment de la cuisson. Repartez avec votre création unique, façonnée par vos mains et le feu. .

Au Prieuré des Arts 2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

