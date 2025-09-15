Animations et ateliers aux vacances de Pâques à la Pyramide du Loup ! La Pyramide du Loup Toucy

Animations et ateliers aux vacances de Pâques à la Pyramide du Loup !

La Pyramide du Loup La Ferme des Bas-Gilats Toucy Yonne

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

A la Pyramide du Loup pendant les vacances de Pâques, découvrez nos animations ! Nous vous concoctons de nombreux ateliers pédagogiques et ludiques à cette occasion.

– C’est notre ami l’écureuil !

Découvrons le lieu d’habitat de l’écureuil et suivons ses traces… A partir des empreintes, nous allons étudier les mammifères. Gardez vos sens en éveil pour repérer un écureuil dans la nature.

– Les abeilles et les fleurs

Apprenons à différencier l’abeille, la guêpe, le frelon européen/asiatique et le bourdon ! Nous allons plonger dans leur mode de vie, découvrir leur alimentation et comprendre en quoi consiste la pollinisation. Nous partirons ensuite sur le terrain pour observer une ruche en pleine activité.

– Contes et légendes autour du loup

Préparons nous à écrire un conte et ce, grâce au tarot de la Pyramide du Loup… Laissons nous guider par nos émotions et nos idées pour concocter notre propre histoire et créer notre propre légende ! Jeux avec énigmes pour les contes des Pitchouns ! .

La Pyramide du Loup La Ferme des Bas-Gilats Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47 contact@lapyramideduloup.com

