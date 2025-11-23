Animations et Ateliers Les défis de la montagne Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-11-23 11:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Après le succès des dernières éditions, le monde de la montagne s’invitera à Saint-Paul de Vence autour d’ateliers et animations.

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

Following on from the success of recent editions, the world of the mountains will be inviting us to Saint-Paul de Vence for a series of workshops and events.

German :

Nach dem Erfolg der letzten Veranstaltungen wird die Bergwelt in Saint-Paul de Vence zu Workshops und Animationen einladen.

Italiano :

Dopo il successo delle ultime edizioni, il mondo della montagna arriva a Saint-Paul de Vence per una serie di workshop ed eventi.

Espanol :

Tras el éxito de las últimas ediciones, el mundo de la montaña acude a Saint-Paul de Vence para celebrar una serie de talleres y actos.

